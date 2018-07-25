25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на продовольственные товары в Минске за январь-июнь выросли на 2%. Об этом сообщила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова сегодня на пресс-конференции, посвященной Дню работников торговли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот показатель в целом немного ниже общереспубликанского - он составил 2,4%. Это связано с высокой конкуренцией в Минске, проведением акций и распродаж, что с хорошей стороны характеризует нашу продовольственную сеть", - сказала Нина Емельянова.

По ее словам, наиболее заметный рост цен произошел на говядину бескостную - на 6,9%. Также подорожала мороженая рыба, мясо кур, сметана, натуральный мед, пшенная крупа. При этом подешевела свинина (на 5,4%) и рагу из нее, мясной фарш, субпродукты из птицы, сырокопченая, полукопченая и сыровяленая колбасы и некоторые другие позиции.

"Рост цен отмечается из-за повышения отпускных цен производителей. Либо импортеров, как в случае с мороженой рыбой. То есть, когда изменился регион поставки, да и сама рыба стала крупнее, все это дало удорожание", - подчеркнула Нина Емельянова.-0-