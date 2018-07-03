Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония возложения цветов прошла у мемориального комплекса "Курган Славы", сообщает БЕЛТА.

В мероприятии принял участие председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко. "Конечно, мы должны помнить прошлое во всех его тонкостях и чертах, помнить объективно и правдиво, исходя из этого, жить и работать", - подчеркнул губернатор, отвечая на вопросы журналистов.

Анатолий Исаченко поздравил всех белорусов с Днем Независимости и пожелал стране дальнейшего процветания, а ее жителям - благополучия.

Цветы к мемориальному комплексу возложили делегации четырех районов Минской области: Борисовского, Логойского, Смолевичского и Минского, а также города Жодино.

В Беларуси сегодня отмечается День Независимости - главный праздник белорусской государственности. В столице прошел торжественный парад, а также массовое театрализованное представление "Мой родны кут". Завершит праздничную программу 3 июля гала-концерт, который стартует в 21.00 на площадке у стелы "Минск - город-герой". Основной темой концерта станет единство всей страны и единение разных поколений белорусов. В основе программы шесть тематических блоков, посвященных областям Беларуси и столице. В каждом будут выступать популярные артисты - уроженцы того или иного региона, а также творческие коллективы. Кульминацией гала-концерта станет акция "Споем гимн вместе" и праздничный салют.-0-