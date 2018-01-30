У молодежи следует повышать мотивацию к труду и экономической самостоятельности - мнение

30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У молодежи следует повышать мотивацию к труду и экономической самостоятельности. Такое мнение, комментируя декрет о содействии занятости населения, высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Игорь Завалей.

"Молодежь имеет мощный потенциал, и оставить его незадействованным непозволительно. Мотивацию юношей и девушек к труду и экономической самостоятельности следует повышать", - убежден Игорь Завалей.

Во многом этому, считает собеседник, будет способствовать и реализация декрета №1. По его мнению, документ, основанный на принципах справедливости и социальной ответственности, предусматривает действенные механизмы содействия занятости населения.

Игорь Завалей также подчеркнул, что в Беларуси молодым специалистам гарантировано предоставление первого рабочего места. "Однако юношам и девушкам следует стремиться нарабатывать навыки, опыт, которые будут необходимы в дальнейшей профессиональной деятельности", - сказал собеседник. Он отметил, что возможности для этого предоставляют в том числе штабы трудовых дел БРСМ. "Внеучебная занятость в студотрядах позволяет молодым людям заработать первый рубль. С другой стороны, студотряды помогают сформировать у молодого поколения уважительное отношение к труду", - добавил первый секретарь обкома БРСМ.

Он отметил, что в каждом районе Гомельской области и Гомеле штабы студенческих отрядов уже приступили к подготовительной работе по организации летней деятельности. Сейчас ведутся переговоры с предприятиями и учреждениями, определяются вакансии. А в феврале-марте каждый территориальный штаб проведет районные семинары с руководителями кадровых служб, бухгалтерии и юристами, на которых обсудят все нюансы деятельности студотрядов.

По словам собеседника, в Гомельской области востребовано трудоустройство молодежи в профильные по учебе студотряды. К примеру, студенты Гомельского государственного медуниверситета имеют возможность применить на практике полученные теоретические знания в медицинских отрядах. Студенты БелГУТа помогают на стройках важных региональных объектов. Будущие наставники, получающие образование в Гомельском госуниверситете имени Ф.Скорины, Мозырском государственном педуниверситете имени И.П.Шамякина, Гомельском государственном педколледже имени Л.С.Выготского, активно записываются в педагогические отряды.

Всего в Гомельской области в трудовой семестр-2018 будет вовлечено, по предварительным оценкам, порядка 10 тыс. человек.-0-