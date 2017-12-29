Учащиеся и студенты Минска в 2018 году присоединятся к проекту Молодежной палаты "ПРОФнавигатор"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная палата при Мингорсовете депутатов планирует расширить аудиторию проекта "ПРОФнавигатор" через создание кадровой школы и с 2018 года организовывать для учащихся школ, гимназий, средних специальных и высших учебных заведений профориентационные экскурсии на предприятия Минска. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Молодежной палаты 5-го созыва Егор Макаревич.

Представители палаты 28 декабря подвели итоги работы в уходящем году и определили планы на 2018-й. "Совместно с депутатами мы участвовали в приемах граждан, работе общественных пунктов охраны порядка и иных мероприятиях по своим избирательным округам. Реализовали несколько собственных проектов, один из которых, нацеленный на популяризацию рабочих профессий, хочется особенно отметить. Это профориентационный проект "ПРОФнавигатор", - сказал Егор Макаревич. - За несколько месяцев члены Молодежной палаты побывали на 15 предприятиях столицы различного профиля: заводе колесных тягачей, тракторном заводе, в ЗАО "Атлант", Национальном аэропорту, на Минском хладокомбинате №2, заводе безалкогольных напитков и др. Мы видим положительный эффект и поэтому хотим расширить аудиторию молодежи, вовлеченной в проект".

Проект реализуется, чтобы проинформировать интересующихся об условиях работы и поддержке молодежи на производственных предприятиях и ведущих организациях столицы, а также разрушить стереотип о некомфортных условиях труда на заводах и иных производствах. "Два созыва палат поучаствовали в таких экскурсиях. Во время посещения молодежные лидеры активно публиковали фото и видео в соцсетях, что заметно увеличило охват аудитории. А с 2018 года мы приняли решение создать Минскую кадровую школу. Одна из наших профильных комиссией выступит оператором в организации экскурсий на предприятия между учреждениями образования и производственными организациями. В перспективе предусмотрено развитие еще одного направления - системы стажировок и практик для студентов столичных вузов на коммунальных предприятиях столицы, а также в структурных подразделениях Мингорисполкома", - добавил Егор Макаревич.

Также в следующем году особое внимание палаты будет уделено вопросам профилактики наркотизации в молодежной среде, трудоустройства и занятости молодежи, разработке и внедрению экомаршрута, который свяжет наиболее крупные парки и скверы столицы, поддержке и развитию ремесленничества.

Молодежная палата при Минском городском Совете депутатов создана в 2007 году в целях приобщения молодежи к системе местного управления и самоуправления, выявления лидеров, предоставления молодежи возможности участия в разработке и реализации городских программ.-0-