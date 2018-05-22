Участниками "Гарадзенскай вандроўкі" в Гродно станут около 400 бегунов

22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 400 бегунов соберет 27 мая "Гарадзенская вандроўка" по исторической части Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

В беговую арену превратится центр Гродно. Маршрут пробега составлен таким образом, что прямо на дистанции можно увидеть основные достопримечательности Гродно. Посоревнуются участники на дистанции в 5 и 10 км.

"Гарадзенская вандроўка" проводится во второй раз. Мы видим, что популярность необычного пробега растет. Если год назад на дистанции вышли около 200 спортсменов, то сегодня уже поступило около 400 заявок. Причем, не только из Беларуси, но и России, Литвы, Латвии, - отметил Олег Андрейчик. - Прием заявок еще продолжается".

Все участники получат уникальные медали. Выдачу стартовых пакетов также сделают в историческом антураже: пройдет церемония на территории Нового замка в Гродно.

"Пробег будет интересен и любителям и профессионалам. Маршрут проходит по разным покрытиям, в том числе и по знаменитой гродненской брусчатке. Трасса, уверен, понравится участникам", - отметил Олег Андрейчик. Начальник управления спорта и туризма облисполкома и сам планирует принять участие в пробеге.

В нынешнем году решено включить в программу детские забеги. Состоятся они на площади Ленина. Отсюда стартует и основные пробеги.

"Гарадзенская вандроўка" - один из этапов Гродненской беговой лиги. Проект из семи рейтинговых стартов в регионе запустили в этом году. Победители в общем зачете по итогам года смогут рассчитывать на весомый приз, кроме того, лучших определят в нескольких возрастных категориях. Летом запланировано еще несколько интересных стартов в рамках беговой лиги - полумарафон на Августовском канале, трансграничный марафон дружбы Гродно-Друскининкай, а также пробег при искусственном освещении по склонам горнолыжного комплекса "Гродненская ночная десятка".-0-