Участницы конкурса "Королева Весна" сделали тематическую фотосессию к 100-летию комсомола

14 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Студентки Могилевской области, участницы регионального этапа международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2018", приняли участие в тематической фотосессии к 100-летию комсомола. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в обкоме ОО "БРСМ".

Таким способом организаторы решили отметить юбилей этой молодежной организации. Девушки представят на фотографиях свое видение эпохи, подчеркнут ее колорит и в то же время попытаются сохранить индивидуальность.

В этом году в областном туре популярного студенческого шоу, которое пройдет 18 апреля в МГУ им. А.А.Кулешова, примут участие девять студенток из шести учреждений высшего образования: Могилевского государственного университета продовольствия, Белорусско-Российского университета, Могилевского института МВД, Белорусской сельскохозяйственной академии, Могилевского филиала "БИП - Институт правоведения", МГУ им. А.А.Кулешова.

Девушкам предстоит продемонстрировать грацию и артистическое мастерство, творческие способности, сценическую культуру, умение держаться на сцене и общаться с аудиторией. Жюри оценит их интеллектуальные способности, чувство юмора и отзывчивость.

Одним из нововведений этого года станет конкурс "С Добрым сердцем на добрые дела": в качестве волонтеров участницы заранее посетят социальные учреждения области и окажут конкретную помощь нуждающимся. Отчет о результатах этого благотворительного труда девушки представят на сцене. Завершат конкурс творческие выступления в любом из предложенных видов искусства - вокал, хореография, театральное мастерство, оригинальный жанр.

Оценивать девушек будет компетентное жюри, в состав которого вошли представители мира моды и культуры. По итогам конкурса им предстоит распределить следующие номинации: "Мисс Грация", "Мисс Творчество", "Мисс Обаяние", "Мисс Оригинальность", "Мисс Изысканность", "Мисс "Доброе сердце" "Вторая Вице-Мисс", "Первая Вице-Мисс". Победительница областного этапа конкурса грации и артистического мастерства будет удостоена титула "Королева Весна-2018".

В 2016 году могилевчанка Мария Сидоренко, студентка Могилевского филиала "БИП - Институт правоведения" стала обладательницей титулов "Королева Весна Беларуси" в белорусском туре и "Первая Вице-Королева Весна" в международном финале конкурса. "Это яркий пример того, что студентки Могилевской области успешно совмещают талант, красоту, милосердие и харизматичность", - подчеркнули в обкоме.-0-