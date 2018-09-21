Участок ул.Кошевого в Минске 22-23 сентября закроется для движения транспорта

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок ул. Кошевого в Минске 22-23 сентября временно закроется для движения транспорта, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

На улице от пр. Партизанского до ул. Щербакова будут заменять дорожное полотно. С 8.00 до 20.00 движение автобусов маршрута №43 организуется по пр. Партизанскому, ул. Буденного, ул. Щербакова и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "О.Кошевого" на пр. Партизанском (в направлении Степянки), ОП "Щербакова" на временной площадке по ул. Щербакова за перекрестком с ул. О.Кошевого (в направлении ДС Дружная).-0-