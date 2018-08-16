Учебник по русскому языку для беженцев готовят в Витебске

16 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Преподаватели Витебского государственного университета им. П.Машерова создают учебник по русскому языку для беженцев. Об этом сообщил заведующий кафедрой русского языка как иностранного ВГУ Сергей Яковлев на встрече с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ивом Бушарди, передает корреспондент БЕЛТА.

Учебник планируют издать в мае 2019 года.

Витебский университет уже 6 лет сотрудничает с УВКБ ООН по обучению беженцев русскому языку. Была получена финансовая помощь для закупки 12 компьютеров. Но некоторые вопросы оставались нерешенными, в частности не была утверждена учебная программа.

"В этом году мы разрабатывали ее начальный этап - первый год обучения. Насколько я знаю, вторым занимаются коллеги из Минска, - сказал Сергей Яковлев. - Программа прошла все этапы согласований, и в июне ее утвердили. Белорусских специальных учебников для беженцев как таковых нет, мы иногда использовали российские, но они не подходят для нас, потому что там приводятся задания, основанные на реалиях России. Решили создать свой учебник для беженцев".

В группу по изучению русского языка в среднем входит 10 человек. В них обучались граждане Ирака, Ирана, Сирии, Кубы, США и др. Осенью будет новый набор слушателей курсов.-0-