Учения на объектах с круглосуточным пребыванием людей проведут в Витебской области

6 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Тренировочные тактико-специальные учения в психоневрологических домах-интернатах, больницах, детских домах и школах-интернатах Витебской области пройдут с 7 февраля по 14 марта. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Запланировано около 30 учений в Толочинском, Сенненском, Витебском, Городокском, Оршанском, Докщицком, Лепельском, Полоцком, Поставском, Шарковщинском, Верхнедвинском, Браславском районах и областном центре.

Во время тренировок в учреждениях будет отработан план эвакуации с определением мест размещения людей, а также порядок взаимодействия с органами государственного управления и специальными аварийными службами регионов области.

"Подобные тактико-специальные учения проводятся ежегодно. Благодаря тренировкам можно минимизировать последствия в случае возникновения реальных чрезвычайных ситуаций, - пояснили в управлении. - Учения позволяют повысить уровень готовности персонала объекта к действиям в ЧС, а также совершенствовать боеготовность пожарных аварийно-спасательных подразделений Витебской области".-0-