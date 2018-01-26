26 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Удельный вес врачей общей практики в Брестской области к концу года составит 60%, сообщил на итоговой коллегии управления здравоохранения заместитель начальника управления Андрей Корнелюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Управлением здравоохранения Брестского облисполкома совместно с Гродненским медицинским университетом решен вопрос переподготовки и повышения квалификации в 2018 году 180 врачей. Принимаемые меры позволят к концу года довести удельный вес врачей общей практики до 60%", - сообщил Андрей Корнелюк.

Первая группа специалистов в количестве 25 человек с 15 января проходит переобучение. В настоящее время по принципу врача общей практики в регионе работают 162 терапевта. Кроме того, в текущем году в Брестскую область уже распределено 95 выпускников медицинских вузов, и с августа они приступят к работе в качестве врачей общей практики.

Как отметил начальник управления здравоохранения Виктор Михаловский, внедрение нового метода работы во врачебную практику осуществляется в соответствии с Государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность". "Врачи общей практики позволят снизить нагрузку на узких специалистов. Они окажут квалифицированную помощь остронуждающимся людям и тем, которым обычный терапевт не сможет оказать помощь. Это улучшит качество медпомощи и ее доступность. Думаю, что к 2020 году мы сможем полностью перейти на обслуживание по принципу врача общей практики. Все люди будут трудоустроены - просто переобучены на оказание помощи на таком уровне", - уточнил он.

В целом за последнее время в регионе устранен значительный кадровый дефицит и высокий процент совместительства среди медперсонала, сказал Виктор Михаловский. Так, за 5 лет обеспеченность врачами выросла на 5% - с 4774 до 5333 практикующих специалистов. Укомплектованность врачебных должностей составляет практически 96% при коэффициенте совместительства 1,13, средними медицинскими работниками - 97,7% при коэффициенте совместительства 1,04. Всего в отрасли работают около 7 тыс. врачей с высшим образованием и 17,5 тыс. медсестер.-0-

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