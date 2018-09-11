Уничтожение аэромобильного десанта условного противника отрабатывают военные под Борисовом

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Борисовский в ходе командно-штабного учения Вооруженных Сил военнослужащие тренируются уничтожать аэромобильный десант условного противника силами подразделений 19-й отдельной механизированной бригады с боевой стрельбой, передает корреспондент БЕЛТА.

Основные мероприятия командно-штабного учения 11 сентября разворачиваются на Борисовском и Обуз-Лесновском полигонах, где поводится розыгрыш ведения маневренной обороны и нанесения поражения сухопутным группировкам условного противника. Огневую поддержку обороняющихся войск обеспечивают артиллерийские подразделения 19-й отдельной механизированной бригады и 231-й артиллерийской бригады.

ВВС и войска ПВО продолжают выполнять задачи по прикрытию группировок войск при удержании оборонительного рубежа с применением авиационных средств поражения, ведению воздушной разведки, пресечению доставки грузов для незаконных вооруженных формирований (НВФ) и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Уничтожение авиации условного противника и ведение воздушной разведки отрабатываются на полигонах Ружанский, Борисовский, Обуз-Лесновский. Кроме этого, планируется проведение проверки дежурных сил полетами контрольных целей.

Подразделения ССО продолжают выполнять задачи по выявлению и уничтожению ДРГ условного противника и НВФ.

Штабом руководства изучаются методы работы командующих, командиров и штабов при управлении войсками в ходе ведения боевых действий.-0-