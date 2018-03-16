Упрощенную систему налогообложения в Минске стали применять на 7% больше бизнесменов

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 56% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Минску.
По данным на 1 марта, эту систему уплаты налогов выбрали для себя 75,9 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 23,2 тыс. организаций и 52,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество представителей бизнеса, предпочитающих упрощенку, увеличилось на 7%.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4203 BYN
|2.412 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9581 BYN
|1.963 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4354 BYN
|3.415 BYN
|3.435 BYN