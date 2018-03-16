Упрощенную систему налогообложения в Минске стали применять на 7% больше бизнесменов

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 56% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Минску.

По данным на 1 марта, эту систему уплаты налогов выбрали для себя 75,9 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 23,2 тыс. организаций и 52,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество представителей бизнеса, предпочитающих упрощенку, увеличилось на 7%.-0-