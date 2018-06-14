Уровень воды в реках Гомельской области опустился ниже опасной отметки для судоходства

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области уровень воды на Днепре, Березине и Соже опустился ниже отметок, лимитирующих судоходство. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе гидрологии областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Гомельоблгидромет).

В настоящее время на реках области наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-8 см. На Днепре у Жлобина, Лоева, Речицы, на Березине у Светлогорска, а также на Соже у Гомеля уровень воды опустился ниже отметок, лимитирующих судоходство, в среднем на полметра. На Припяти до опасной отметки, нарушающей работу речного транспорта, остается около метра.

Причинами опасного гидрологического явления стали жаркая погода и дефицит осадков.

Специалисты отмечают, что в регионе на сегодня уровни воды в реках уже ниже прошлогодних отметок, однако чуть выше исторических минимумов 2015 года. В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды.

Температура воды в крупных реках составляет 20-24 градуса тепла, на их притоках - от плюс 18.

Как сообщили в Белорусском речном пароходстве, в настоящее время несамоходные баржи при перевозке грузов в направлении Микашевичи-Мозырь, Микашевичи-Пинск по грузоподъемности используются на 50%. При сохранении тенденции понижения уровня рек навигация может быть приостановлена. В Белорусском речном пароходстве напомнили, что подобная ситуация наблюдалась в 2015 году, тогда навигация остановилась 22 июня.-0-