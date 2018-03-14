14 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уровень воды в реках Гомельской области увеличивается от 1 до 12 см в сутки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе гидрологии областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Гомельоблгидромет).

"Наибольшая суточная интенсивность роста воды отмечена на притоке Припяти - реке Уборть у деревни Краснобережье. На Припяти у деревни Черничи уровень воды превышает опасную отметку, при которой ранее наблюдались подтопления, на 8 см. Однако сохраняющийся ледостав с полыньями сдерживает растекание воды по пойме" - отметили собеседники.

Повсеместно на реках региона сохраняется ледостав и ледостав с полыньями, местами отмечается вода на льду, снежница. Толщина льда, по данным на 10 марта, находится в пределах от 18 см до 33 см.

По информации Гомельского областного управления МЧС, остается подтопленным водами реки Птичь участок автомобильной дороги (120 м) Лучицы-Хвойня возле деревни Хвойня Петриковского района. Глубина подтопления - от 15 до 52 см. В деревне проживают шесть пенсионеров. Автолавка ходит трижды в неделю. Движение для легковых автомобилей закрыто. Проезд возможен грузовым и автомобилем повышенной проходимости. Жизнедеятельность в данном населенном пункте не нарушена. Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам, административным зданиям нет. Работники МЧС продолжают ежедневный мониторинг паводковой обстановки.

Как подчеркнули в Гомельоблгидромете, в конце недели 17-18 марта в связи с ожидаемым похолоданием процессы разрушения льда на реках замедлятся, в уровенном режиме рек будут отмечаться колебания с тенденцией к понижению.-0-