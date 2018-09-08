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Урожай зерновых и зернобобовых в Брестской области превысит 1,1 млн т - Анатолий Лис

Регионы 08.09.2018 | 13:39
Фото из архива
Фото из архива
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8 сентября, Высокое /Корр. БЕЛТА/. Урожай зерновых и зернобобовых в Брестской области превысит 1,1 млн т. Об этом сообщил сегодня председатель облисполкома Анатолий Лис на областном фестивале-ярмарке тружеников села Брестской области "Дажынки-2018", который проходит в городе Высокое Каменецкого района.

Губернатор отметил, что нынешняя уборочная кампания стала серьезным экзаменом для аграриев. Тем не менее, результат общего труда получился достойный: хлеборобы Брестской области получили самую высокую среди регионов республики урожайность зерновых - 29 ц/га. Намолочено 930 тыс. т зерна. "Конечно, мы получали значительно больше - в этом году ниже и урожайность, и валовой сбор. Но вместе с тем это неплохой результат. Кроме того, продолжается уборка кукурузы, которой мы компенсируем недобор зерна. В целом общий урожай зерновых и зернобобовых мы ожидаем более 1 млн 100 тыс. т", - сказал губернатор.

Лидерами жатвы в регионе в этом году признаны Лунинецкий, Малоритский и Столинский районы, занявшие соответственно первое, второе и третье места в областном соревновании на уборке урожая. Именно эти районы обеспечили наивысшие показатели темпов роста валового сбора зерна к среднему уровню предыдущих трех лет с учетом производства зерна на 1 балло-гектар посевной площади.

Руководитель области вручил награды передовикам. Дипломами и подарками были отмечены также лучшие хозяйства, агрономы, инженеры, комбайнеры, водители, работники зерносушильного хозяйства.

Церемонию награждения победителей жатвы-2018 продолжил праздничный концерт.-0-

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Теги
Брестская область, Дажынкi, Лис, уборка
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