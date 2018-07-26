Устойчивое развитие радиоактивно загрязненных территорий обсуждают на конференции в Хойниках

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы развития территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, на современном этапе" проходит 26-27 июля в Хойникском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси.

Конференция приурочена к 30-летию создания Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и проводится на его базе. Участниками международного форума стали представители Беларуси, России, Великобритании, Франции, Украины.

На открытии мероприятия начальник департамента Александр Титок отметил, что созданный на территории отселения заповедник стал базой для глубоких и перспективных научных исследований, которые нашли применение в практической сфере. Он подчеркнул, что специалистам важно объединить усилия, нарабатывать опыт устойчивого развития радиоактивно загрязненных территорий, который может затем транслироваться в разных странах.

Среди основных задач двухдневного форума - обсуждение актуальных научных проблем в области радиоэкологии, радиобиологии и охраны окружающей среды в трансграничном центрально-европейском регионе, обмен опытом их решения в различных регионах и странах, выработка научно обоснованных предложений по решению проблем устойчивого развития зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и других радиоактивно загрязненных территорий.

Свои доклады участники представят по таким направлениям, как биологическое разнообразие в условиях отсутствия антропогенного влияния, радиоактивное загрязнение компонентов экосистем, современные тенденции и перспективы развития радиоактивно загрязненных территорий и т. д.

Программой форума также предусмотрено посещение бывших населенных пунктов Бабчин, Красноселье, экспериментальной пчелопасеки, пожарно-химической станции, музея заповедника.

Тезисы докладов участников конференции будут представлены в сборнике, по итогам форума выработают конкретные решения.

На форуме также звучат многочисленные поздравления с 30-летием в адрес Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Праздничное собрание состоится 27 июля. На нем награды получат лучшие и самые опытные сотрудники заповедника.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник был основан в 1988 году на территории трех наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов Гомельской области - Брагинского, Наровлянского и Хойникского. Здесь находится 96 покинутых населенных пунктов, где до аварии проживали более 22 тыс. человек.

За свою историю заповедник накопил богатый опыт в предотвращении переноса радионуклидов на прилегающие территории, контроле за изменением радиационной обстановки, радиационно-экологическом мониторинге почвы, воздуха, воды, флоры и фауны, проведении радиобиологических исследований и опытно-экспериментальных работ. Большой интерес к исследованиям проявляют специалисты из других стран и международных организаций. В заповеднике реализуются международные проекты технического сотрудничества МАГАТЭ, ведется работа по программам Союзного государства Беларуси и России и др.-0-