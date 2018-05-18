18 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В аптеках Витебской области появились экспресс-тесты для самостоятельного выявления ВИЧ. Об этом сообщила на круглом столе "Размышляя о нашем прошлом, готовимся к нашему будущему" заведующая отделом профилактики ВИЧ/СПИД Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Ананьева, передает корреспондент БЕЛТА.

В области внедрено самотестирование за счет продажи экспресс-тестов по слюне через аптечную сеть УП "Фармация". Первая партия составила около 200 штук, продано уже порядка 50 тестов. "Они доступны в аптеках в областном центре, Полоцке, Орше и Новополоцке, а также в меньшем количестве в райцентрах. Но изучение потребности проводится именно по этим четырем городам", - подчеркнула Валентина Ананьева.

Специалист также акцентировала внимание на том, что в алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции в качестве первого скринингового теста внедрено использование экспресс-теста по крови. В прошлом году были закуплены тест-системы на сумму более Br11 тыс. В 2018-м тесты получены от Министерства здравоохранения, закуплены в рамках областного финансирования. Это позволяет сократить цепочку лабораторной диагностики.

"Но в случае с самотестированием по слюне важно проведение информационно-разъяснительной работы среди населения. Чтобы люди понимали, для чего это необходимо, как нужно реагировать и что делать при положительном результате", - добавила Валентина Ананьева.

Самотестирование рекомендовано ВОЗ. Первая практика внедрения такого вида выявления ВИЧ началась в Гомельской области и Минске.

Касаясь ситуации с распространением ВИЧ/СПИД в Витебской области, Валентина Ананьева отметила снижение в регионе удельного веса позднего выявления ВИЧ. "Увеличилось число обследований и выявления инфекции в ранние сроки. Это увеличивает шансы жить долгой и здоровой жизнью. Кроме того, раннее лечение снижает риск передачи ВИЧ-инфекции", - пояснила эксперт.

На 1 мая 2018 года в Витебской области проживает 1 тыс. 57 человек с установленным диагнозом "ВИЧ-инфекция". Более 80% новых случаев инфицирования приходится на людей старше 30 лет. "Показатель заболеваемости в январе-апреле нынешнего года составил 3,1 на 100 тыс. населения, выявлено 37 новых случаев заболевания. Почти в 95% случаев ВИЧ передается половым путем", - проинформировала Валентина Ананьева.

За прошлый год и за текущий период 2018-го в области не зарегистрировано случаев рождения ВИЧ-положительных детей. По показателям распространенности и заболеваемости Витебская область занимает шестое место среди всех регионов Беларуси, ниже только в Гродненской области.-0-