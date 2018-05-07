7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в День Победы проведут велопробег по памятным местам Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Барановичского краеведческого музея Алла Самущева.

Участниками мероприятия станут студенты Барановичского госуниверситета. Также к акции приглашают присоединиться всех желающих. "У нас есть мемориальные комплексы, у подножия которых всегда лежат цветы. Но есть исторические места, не так часто в День Победы посещаемые. Мы решили эти объекты объединить в один маршрут, чтобы обратить внимание жителей Барановичей на историю города", - отметила Алла Самущева.

Колонна отправится в путь от краеведческого музея и направится к памятному знаку по ул. Грицевца, где в 1941-1942 годах находилось барановичское гетто. Затем велосипедисты остановятся возле памятника воинам-артиллеристам, у мемориального комплекса "Память", возложат цветы к мемориальным доскам подпольщикам Константину Бадаку, Николаю Дорошевичу, узникам гетто по ул. Промышленной. Также маршрут проляжет через мемориальный комплекс "Урочище Гай", мимо памятного знака воинам-автомобилистам. Финиш намечен у памятника в честь освобождения Барановичей.

У каждого памятного места запланирована остановка, во время которой участников ждет небольшой исторический экскурс в события Великой Отечественной войны. Всего велосипедисты преодолеют более 15 км. Такой велопробег планируется проводить ежегодно.

Барановичский краеведческий музей 9 мая станет местом притяжения горожан, отметила Алла Самущева. В частности, в его дворике будет воссоздана атмосфера партизанского лагеря. Там растянут палатку, выставят предметы партизанского быта и оружие, будет работать полевая кухня, звучать песни военных лет. Желающие смогут принять участие в мастер-классе по сборке оружия, который проведут военнослужащие в/ч 33544. Также посетителей познакомят с современным вооружением.-0-