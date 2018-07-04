В Беларуси определили лучшую ветеринарную клинику, аптеку и зоомагазин

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые объявлены победители республиканских конкурсов в сфере зооветеринарного бизнеса на лучшую ветеринарную клинику, аптеку и зоомагазин 2017 года, сообщили БЕЛТА организаторы конкурсов.

Участие в конкурсах приняли представители всех регионов республики. В номинации "Лучшая ветеринарная клиника районного центра" победителями стали Пинская городская, а также Ошмянская и Молодечненская районные ветстанции. Лучшей ветеринарной аптечной сетью и торговой сетью зоотоваров признано минское ООО "ВетЗооБазар", лучшей ветаптекой - ЧУП "ЛидаВетсервис" (Гродненская область). Новополоцкая городская ветстанция стала первой в номинации "Лучший аптечный киоск". Среди победителей также двое ИП из Гомеля и Полоцка.

Итоги конкурсов подвела специально созданная комиссия из числа профессорско-преподавательского состава Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины и других авторитетных экспертов в области зооветеринарной сферы. "Оценивались результаты финансово-хозяйственной деятельности участников по итогам 2017 года, а также рекламная деятельность, оформление торговых площадей, техническая оснащенность, текучесть кадров, наличие жалоб", - пояснили организаторы.

Победители и лауреаты отмечены дипломами и ценными призами, а также получили право использования специальных знаков "Лучший зоомагазин года", "Лучшая ветеринарная клиника года", "Лучшая ветеринарная аптека года". Торжественная церемония награждения состоялась в Минске в конце июня во время круглого стола "Зооветеринарный бизнес Беларуси: реалии и перспективы". Участники круглого стола - представители Министерства экономики, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Белорусской торгово-промышленной палаты, бизнес-ассоциаций, банковских учреждений, ученые и практикующие специалисты обсудили развитие зооветеринарного бизнеса в Беларуси, новые методы и технологии лечебного и аптечного дела в ветеринарной деятельности, новые проекты в сфере подготовки и повышения квалификации кадров.

Конкурсы нацелены на формирование единого профессионального поля с высокими стандартами качества зооветеринарных услуг, обобщение передового опыта. Организаторами выступают Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины и ООО "Автоматизированные технологии бизнеса".-0-