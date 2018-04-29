В Беловежской пуще финишировал велопробег Bike4SDGs в поддержку Целей устойчивого развития

29 апреля, Каменецкий район /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Беловежской пуще сегодня финишировал волонтерский велопробег Bike4SDGs в поддержку Целей устойчивого развития (ЦУР), передает корреспондент БЕЛТА.

Местом старта финальной части велопробега стала деревня Каменюки. Здесь собрались около 400 велосипедистов. Среди них - люди с инвалидностью, дипломаты, представители республиканских органов управления, местных властей. Организатором велопробега является Программа развития ООН в партнерстве с Гродненским и Брестским облисполкомами, велосообществами, управлением делами Президента. Bike4SDGs стартовал в Гродно 24 апреля. За 6 дней пути основная группа участников акции преодолела почти 300 км.

Приветствуя участников финального заезда, постоянный координатор ООН/ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха сказал, что во время велопробега были представлены практически все Цели устойчивого развития. Он отметил, что Беларусь прекрасно подходит для такого рода акций. "Я в Беларуси на протяжении многих лет катаюсь на велосипедах, участвую в велопробегах, но этот, наверное, был одним из самых фантастических. Во-первых, мы хотели показать людям из разных стран мира, насколько прекрасные у вас места. Во-вторых, акция направлена на популяризацию дружбы, которая не знает границ. Также мы использовали велопробег для того, чтобы показать, что крайне важно обеспечивать инклюзивность в обществе", -отметил Санака Самарасинха.

Финальная часть велопробега включала 21 км по дорогам Беловежской пущи. При этом участники заезда могли выбрать различные дистанции, которые подходят их уровню навыков и физических возможностей. Практически никто, в том числе и люди с инвалидностью, не сошел с дистанции. Вместе со всеми ее преодолел и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Общаясь с гостями, он отметил, что в Брестской области реализуется много проектов, связанных с программой ЦУР. Это и безбарьерная среда, и зеленая экономика, и охрана экологии и окружающей среды и другие проекты.

"Этой акцией мы хотим показать, что не только на словах, но и на деле демонстрируем свою приверженность Целям устойчивого развития. Самое главное, что такое мероприятие вызывает интерес, то, что оно востребовано", - отметил губернатор.

Тем, у кого есть опыт управления каноэ, была предоставлена возможность исследовать окрестности пущи по водному маршруту дистанцией 10 км вниз по реке Лесная. Местом финиша Bike4SDGs стала Царская поляна. Здесь всех участников акции ждали специальные медали, концерт, полевая кухня и выставка инициатив, реализуемых Программой развития ООН и ее партнерами в Беларуси. -0-