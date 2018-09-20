В Березовском районе перезахоронили останки солдат Второй мировой войны

Во время возложения венков к братской могиле. Фото газета "Маяк" - БЕЛТА

20 сентября, Березовский район /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе сегодня состоялась церемония перезахоронения останков немецких и венгерских солдат, погибших в годы Второй мировой войны, передает корреспондент БЕЛТА.

У входа на кладбище

Глава представительства з.о. "Народный союз Германии по уходу за военными могилами" в Беларуси Вольфганг Браст, посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора, его Высокопреосвященство Архиепископ Габор Пинтер, Апостольский Нунций в Беларуси

Перезахоронение останков венгерских солдат и возложение венков к кресту в венгерском участке кладбища

Работу по поиску захоронений военного времени иностранные представители ведут совместно со специализированным батальоном Министерства обороны Беларуси. В 2017-2018 годах они проводили раскопки в Осиповичах и Петриковском районе. Найденные останки около 200 немецких и 33 венгерских военнослужащих сегодня были перезахоронены на сборном солдатском кладбище вблизи деревни Сигневичи. Там нашли свое последнее пристанище более 20 тыс. военнослужащих Германии и Венгрии, погибших в годы Второй мировой войны.

Немецкая могила

Вольфганг Браст передает гроб военному атташе посольства Германии в Беларуси полковнику Свену Хильгефорту во время презахоронения.

"Хочу поблагодарить белорусскую сторону, специальный поисковый батальон за помощь в проведении этих мероприятий. Мы живем в неспокойное время. Важно помнить об ужасных событиях войн XX столетия", - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии Петер Деттмар. С ним выразил солидарность посол Венгрии Жолт Чутора. "Для меня важно присутствовать здесь. В детстве очень любил смотреть фильмы о войне, тогда понял, кто освободил нашу страну. И сейчас, особенно молодежь, должна знать о последствиях войн, чтобы подобного не повторилось", - сказал дипломат.

Он добавил, что с миссией в Беларусь прибыл недавно. "Между нашими странами складываются хорошие отношения, но их можно улучшить. У нас есть идеи по дальнейшему сотрудничеству в различных сферах", - подчеркнул посол.

Во время памятной церемонии апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер прочитал молитвы об упокоении погибших.

Также участники процессии возложили венки к братской могиле советских воинов и партизан в Комсомольском сквере Березы.-0-

Возложение венков к кресту в немецкой части кладбища

Фото Николая Синкевича, газета "Маяк" - БЕЛТА