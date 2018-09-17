В Бобруйском районе перезахоронят останки восьми воинов Красной армии

17 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйском районе 2 октября перезахоронят останки восьми воинов Красной Армии, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.
Торжественная церемония и траурный митинг пройдут в 12.00 возле деревни Мирадино. В ней примут участие руководство района, ветераны войны, представители трудовых коллективов, общественности, молодежи, родственники погибших.
Останки бойцов были обнаружены во время полевых поисковых работ в июле текущего года рядом с деревней Бояры. По личным опознавательным медальонам удалось установить фамилии четырех защитников Отечества. Все они оказались уроженцами Украины, военнослужащими 30-й танковой дивизии 14-го механизированного корпуса.
Известно, что 30-я танковая дивизия была сформирована в апреле 1941 года в Брестской области на базе 32-й танковой бригады. О трагической гибели дивизии известно, что уже утром 22 июня 1941 года танкисты приняли первый бой с фашистами. Однако на следующий день, 23 июня, противник был в Пружанах, а остатки 30-й танковой дивизии отошли на рубеж Куклин, Линево. К утру 27 июня отряд 30-й танковой дивизии с небольшим количеством танков занял оборону в районе Слуцка.
Во время очередного отступления дивизии под Осиповичи, скорее всего, и погибли найденные красноармейцы. Возможно, это произошло в результате авианалета противника. Уже 30 июня дивизия была расформирована.-0-
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