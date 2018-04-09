9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В большинстве районов Гродненской области начался сев ранних яровых культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома.

По данным на утро 9 апреля, хозяйства 14 из 17 районов области приступили к севу ранних яровых культур. В остальных эти работы планируют начать в ближайшее время. Согласно разработанным планам яровой сев составит около 355 тыс. га. Ведется подкормка многолетних трав и озимых, внесение органических и минеральных удобрений в почву. Создан необходимый запас семян, удобрений. На помощь аграриям также направлены специалисты из организаций другого профиля: механизаторы, водители, сварщики, токари и другие. Завершить сев планируется в сжатые сроки.

Готовность сельскохозяйственных предприятий к массовым весенне-полевым работам оценила и техническая инспекция труда профсоюзов. Как рассказал председатель Гродненского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Иван Олизарович, почти все хозяйства региона получили необходимые разрешения на отвоз горячей пищи тем, кто трудится в полях. Еду для аграриев в своих пищеблоках и столовых будут готовить в 117 хозяйствах региона, более 30 сельскохозяйственных организаций заключили договоры на поставку питания со сторонними пунктами общественного питания, в основном это кафе и рестораны потребительской кооперации. Около 70% всех хозяйств удешевляют стоимость еды для своих работников.

"Обеспеченность работников сельского хозяйства достойными условиями труда - главная тема, которой мы сегодня занимаемся, ведь от того, насколько комфортно будут чувствовать себя аграрии, будет зависеть эффективность их труда", - пояснил Иван Олизарович. В рамках мониторингов и рейдов особое внимание технические инспекторы труда уделили вопросам обеспечения работников санитарно-бытовыми условиями, проведению инструктажей, обеспечению медицинских осмотров водителей и механизаторов, прекращению эксплуатации машин, тракторов и агрегатов, которые не отвечают требованиям безопасности, обеспечению медицинскими аптечками, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, в том числе при работе с пестицидами и минеральными удобрениями.

Иван Олизаровчи подчеркнул, что все нарушения, выявленные в ходе рейда, оперативно устраняются, а систематические мониторинги и рейды, проводимые профсоюзами и другими инстанциями, позволят провести масштабную весеннюю кампанию в регионе максимально эффективно.-0-