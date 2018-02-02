В Боровлянах и Фаниполе в 2018 году будут строиться новые детсады - Исаченко

2 февраля, Жодино /Корр. БЕЛТА/. В Боровлянах (Минский район) и Фаниполе (Дзержинский район) в 2018 году будет вестись строительство детских дошкольных учреждений. Об этом сообщил сегодня председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко на пресс-конференции для республиканских и региональных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель облисполкома отметил, что проблема наличия мест в детсадах весьма актуальна. "В этом году будет вестись строительство дошкольных учреждений в Боровлянах, Фаниполе. Будут строиться детсады и в других регионах, где это необходимо", - подчеркнул губернатор.

Анатолий Исаченко заверил, что проблему дефицита мест в детских садах Минской области планируется решить в течение ближайших трех лет. "Сейчас в детских садах области не хватает около 5 тыс. мест. Ставится задача в течение трех лет эту проблему решить за счет различных средств: областной инвестиционной программы, инвесторов, которые строят жилье, и других", - сказал он.

Важным для системы образования Минской области в 2017-м стал ввод в эксплуатацию детских дошкольных учреждений в агрогородке Прилуки на 150 мест, в городах Жодино, Столбцы и д.Копище - на 230 мест каждый. Еще одни ясли-сад в Жодино на 154 места появились на базе бывшего детского дома. Сейчас в центральном регионе функционируют 662 дошкольных учреждения. Численность их воспитанников возросла с 59,5 тыс. до 61,2 тыс.-0-