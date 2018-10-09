В Бресте открылось новое здание моечного отделения троллейбусного депо

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня открыли новое здание моечного отделения депо троллейбусного парка, передает корреспондент БЕЛТА.

Реконструкция одного из производственных участков транспортного предприятия предусмотрена планом мероприятий по подготовке к 1000-летию Бреста. В новую мойку вложено около Br1,7 млн средств городского бюджета. Принявший участие в церемонии председатель горисполкома Александр Рогачук отметил, что развитию самого экологически чистого вида общественного транспорта и впредь будет уделяться пристальное внимание. "Это те инвестиции, которые абсолютно оправданы. Экологичность самого транспорта - это наше здоровье. Поэтому работу по совершенствованию троллейбусного парка мы будем продолжать", - сказал мэр.

Новое отделение оснащено современным оборудованием, производительность которого значительно выше. Сейчас мойка троллейбуса происходит за 1 минуту, соответственно, за час здесь могут обслужить 60 машин. "Старое моечное отделение было создано 40 лет назад. За это время технологии ушли вперед. В новом здании предусмотрены очистные сооружения. По сути, создан замкнутый цикл: идет очистка воды препаратами, и затем она используется снова", - пояснил директор троллейбусного парка Игорь Жминько.

Директор Брестского троллейбусного парка Игорь Жминько и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук перерезают ленту в троллейбус с социальной рекламой

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук дарит цветы водителю троллейбуса Брестского троллейбусного парка Татьяне Поляковой

Водитель троллейбуса Петр Воробей

Впоследствии старое моечное отделение планируется переоборудовать в помещение для ремонта и обслуживания троллейбусов. В планах также строительство новой тормозной площадки, покрасочного участка, зоны усиленного обслуживания для состарившихся машин.

Троллейбусный парк в Бресте ежегодно перевозит около 21,5 млн пассажиров. Ежедневно на линии выходит более 50 машин. Подвижной состав постоянно обновляется. В частности, на будущий год в городе планируется закупка шести троллейбусов с увеличенным автономным ходом и пяти обычных.

После церемонии открытия состоялся парад троллейбусов с социальной рекламой для привлечения внимания общественности к проблемам детей-сирот, которые проживают в детском квартале на ул. Васнецова.-0-

Фото Вадима Якубёнка