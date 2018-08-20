20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте завершается строительство двух детских домов семейного типа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по образованию Администрации Ленинского района Бреста.

Двухэтажные коттеджи возводятся по типовому проекту. Они разместились по соседству на улице Высоковской в микрорайоне Дубровка. На строительство каждого из них из областного и республиканского бюджетов направлено по Br190 тыс. Строители уже приступили к отделочным работам. Параллельно за счет местной казны ведется обустройство территории, закупка предметов обихода, бытовой техники, мебели. Как планируется, оба дома будут введены в строй в течение месяца.

Также специалисты ищут кандидатов на должность родителей-воспитателей. "Для первого дома уже подобрана приемная семья с детьми. Для второго пока подыскиваем. Рассмотрим все варианты. В первую очередь хотелось бы, чтобы откликнулись супружеские пары, которые смогут воспитывать детей с любовью и уважением. Претендентов направим на обучающие курсы", - отметила главный специалист управления по образованию Администрации Ленинского района Бреста Ирина Шилович.

В Бресте действуют 5 детских домов семейного типа. Все они размещаются на ул. Васнецова на территории Московского района. В Ленинском районе подобные учреждения откроются до конца года.

В Брестской области еще по одному коттеджу для семей, которые будут воспитывать детей-сирот, возводят в Пружанах и агрогородке Парохонск Пинского района. Эти объекты также находятся в высокой степени готовности.-0-