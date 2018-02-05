В Брестской области обеспечена плановая готовность тракторов к весенней посевной

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области обеспечена плановая готовность тракторов к проведению весенней посевной кампании, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела механизации, охраны труда, транспорта и пожарной безопасности комитета по сельскому хозяйству облисполкома Виктор Денисюк.

На 1 февраля готовность тракторов в сельхозорганизациях области составила 91,6%. Всего в сельскохозяйственных предприятиях региона насчитывается 7 128 тракторов. Несколько отстает от сроков подготовка посевной и почвообрабатывающей техники (75% и 80% соответственно). Ниже среднеобластного уровня этот показатель в Ляховичском, Ивацевичском, Столинском и Ганцевичском районах.

С начала ремонтного периода на подготовку техники к весенним полевым работам было направлено Br13,3 млн собственных средств предприятий и местных бюджетов. Кроме того, из областного бюджета выделено Br3 млн на проведение техобслуживания энергонасыщенных тракторов, кормо- и зерноуборочных комбайнов.

Большую помощь аграриям при подготовке к весенним полевым работам оказывают предприятия ОКУПТП "Брестоблагросервис". С ноября по февраль здесь было отремонтировано 443 единицы техники и оборудования, в том числе 155 тракторов, свыше 100 почвообрабатывающих агрегатов и посевных машин.

В настоящее время сельхозорганизации готовятся к техническим осмотрам тракторов. Графики их проведения согласованы и утверждены райисполкомами. Первыми на линейку готовности свою технику вывели аграрии Лунинецкого района. Уже 6 февраля техосмотры стартуют в Пружанском районе, 10 февраля - в Ивановском.

В целом, по словам начальника отдела, ситуация с ремонтом техники в преддверии посевной лучше по сравнению с прошлым годом. Значительная часть машин и агрегатов была отремонтирована еще осенью и поставлена на хранение в исправном состоянии. В последние дни ремонтные работы в хозяйствах активизировались. До 1 марта в регионе будет обеспечена необходимая готовность техники к посевной, отметил Виктор Денисюк.-0-

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