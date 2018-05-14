14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области определено более 100 зон массового отдыха у воды, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом гигиены Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Брезовская.

Мониторинг санитарных служб показал, что подготовка к купальному сезону в регионе завершена. Решениями горрайисполкомов в Брестской области официально утверждена 101 зона массового отдыха. Водолазы обследовали и очистили от мусора дно акваторий, ответственные службы навели порядок на территориях вблизи водоемов. Где необходимо было, отремонтировано или установлено новое оборудование - скамейки, беседки, теневые навесы, санузлы, контейнеры для отходов. В частности, в Бресте на пляже "Центральный" появились душевые кабинки.

"Закрепленные территории собственники, организации и предприятия привели в порядок заблаговременно. Погода в мае установилась необычайно теплая, поэтому купальный сезон в Брестской области начался раньше обычного. Во всех районах санитарные службы уже начали брать пробы воды на соответствие требованиям безопасности по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Результаты удовлетворительные, отклонений от установленных норм не выявлено", - отметила Людмила Брезовская.

Мониторинг рекреационных зон в регионе проводится на постоянной основе, подчеркнула завотделом гигиены. Она призвала жителей и гостей области поддерживать порядок в местах отдыха: бережно относится к оборудованию, не захламлять территорию. Кроме того, не стоит использовать стихийные зоны отдыха, где не гарантирована безопасность людей.-0-