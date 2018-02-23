23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА. В Брестской области отмечается снижение наркопреступлений среди несовершеннолетних, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко сегодня на пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы с наркотиками, передает корреспондент БЕЛТА.

Положительная тенденция в регионе наблюдается на протяжении нескольких последних лет. Если в 2016 году было зарегистрировано 29 наркопреступлений среди несовершеннолетних или с их участием, то в 2017-м - 8. Количество злодеяний, связанных со сбытом наркотиков, снизилось более чем в 4 раза (с 13 до трех). За причастность к незаконному обороту наркотиков задержано 6 учащихся различных видов учреждений образования области (за 2016-й - 23 человека).

Официальный представитель УВД отметил сокращение удельного веса синтетических психотропных веществ, имевших большую популярность среди молодых потребителей в прошлые годы. Так, в 2015 году в общей структуре изымаемых наркотиков они составляли 30,1%, в 2016-м - 20,3%, в 2017-м - 19,2%. Также за этот период снизилось количество случаев передозировок наркотиками у молодых людей (с 17 до 14).

С целью закрепления положительных тенденций правоохранители совместно с областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома прорабатывают совместный проект под рабочим названием "Шаг во взрослую жизнь". Это будет масштабная информационно-разъяснительная кампании среди молодежи и подростков. "Будем рассказывать ребятам о том, какую угрозу таят наркотики. Планируем максимально привлечь к работе общественные объединения, благотворительные организации. Наша цель - максимальное снижение, вплоть до исключения уголовных преступлений, связанных с наркотиками, среди молодежи", - подчеркнул Сергей Дученко.

Всего в прошлом году в Брестской области за причастность к незаконному обороту наркотиков был задержан 301 человек, в том числе 104 наркосбытчика. За незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров следственные органы возбудили 14 уголовных дел. Основной страной-поставщиком наркотиков остается Россия, с территории которой на Брестчину попадают гашиш, марихуана и амфетамин. Из Польши ввозятся лекарственные препараты, содержащие в своем составе псевдоэфедрин. В прошлом году было перекрыто три канала поставки таких наркотиков на территорию Брестской области.-0-