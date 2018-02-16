16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2018 году планируется капитально отремонтировать 143 дома, сообщил сегодня на итоговой коллегии областного управления ЖКХ его генеральный директор Сергей Кудрявец, передает корреспондент БЕЛТА.

В жилищном фонде области в 2017 году было введено после капремонта 254,1 тыс. кв.м общей площади, или 102% от задания. На эти цели использовано Br35,6 млн, в том числе Br22,5 млн составили средства местного бюджета и Br13,1 млн - отчисления граждан. Не были освоены бюджетные средства, выделенные на проведение капитального ремонта жилфонда, только ЖРЭУ Барановичей (47,4%). Задание по вводу площадей не обеспечено только Брестским районным ЖКХ: при плане 4,5 тыс. кв.м введено 3,1 тыс. кв.м отремонтированного жилья.

"Причиной невыполнения задания Брестским ЖКХ стала аварийная ситуация, возникшая в процессе работ по ремонту кровли. Был выявлен прогиб плиты перекрытия в квартире на последнем этаже. Закрутилась очень серьезная работа по внеплановому обследованию, выносу этого вопроса на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, разработке проекта, прохождению экспертизы... Только после этого процесса плиту смогли усилить. Не проще ли было снять эту плиту краном и положить другую?" - задал риторический вопрос Сергей Кудрявец.

В текущем году в области планируется капитально отремонтировать 280 тыс. кв.м общей площади жилищного фонда. На 1 января проектно-сметная документация с заключением экспертизы имелась на 76 объектах из 143 запланированных (53%). В Барановичском, Березовском, Дрогичинском и Ляховичском районных ЖКХ на начало года по всем вводным объектам такая документация отсутствовала вовсе. Низкими темпами разработка документации ведется в Кобринском, Жабинковском ЖКХ. До настоящего времени Жабинковским, Ляховичским райисполкомами и Пинским горисполкомом не предоставлены в областное управление ЖКХ для согласования с облисполкомом графики капитального ремонта. К тому же эти графики должны быть размещены на официальных сайтах, напомнил гендиректор областного управления ЖКХ.-0-

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