10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году планируют заменить 268 лифтов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора областного управления ЖКХ Михаил Иолоп.

По сравнению с 2017-м предстоит восьмикратное увеличение объемов работ в лифтовом хозяйстве региона. В том числе в Бресте коммунальники намерены заменить 125 лифтов, Барановичах - 64, Пинске - 54, Лунинце - 13, Кобрине - 7, Пружанах - 3, по одному - в Ивацевичах и Березе. Уже готова проектно-сметная документация на 163 объекта. Предприятия ЖКХ региона направили в ОАО "Могилевлифтмаш" заявки и заключили договоры на поставку в июле 42 лифтов.

Работы проводятся в соответствии с поручением Президента и концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства. В частности, лифтовое оборудование в жилых домах в стране должно быть приведено в надлежащее техническое состояние до 2020 года. В Брестской области к этому времени предстоит заменить 610 лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации. Для решения поставленной задачи предусмотрено выделение регионам бюджетного кредита Минфина. Кроме того, в областном бюджете на текущий год на эти цели запланировано почти Br1,9 млн.

"Очень серьезное задание поставлено. Работа предстоит напряженная. Но мы должны обеспечить безопасность людей, поэтому наша задача - реализовать намеченные планы", - сказал Михаил Иолоп. Он отметил, что модернизация лифтового хозяйства проводилась и ранее согласно подпрограмме "Безопасный лифт" государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Однако из-за недостатка финансирования было допущено отставание от графика.

Для замены лифтового оборудования по результатам подрядных торгов будут привлекаться специализированные организации. Работы будут проводиться поэтапно. В 2019 году в области планируется поменять 148 лифтов, в 2020-м - 143.-0-