В Брестской области выявлены самовольные постройки у водоемов

6 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В семи районах Брестской области во время проверок были выявлены самовольные постройки на прилегающих к водоемам территориях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Например, в Березовском районе индивидуальный предприниматель на побережье пруда Моревиль незаконно возвел бытовое помещение и беседки для отдыха. Нарушитель привлечен к административной ответственности, нелегальные постройки снесены. Подобный случай произошел в Барановичском районе, где в пределах береговой линии водохранилища Кутовщина был самовольно захвачен участок и построен лодочный причал. По требованию прокуратуры приняты меры по сносу сооружения.

В Барановичском, Ивацевичском, Кобринском и Малоритском районах прокурорами также пресечены незаконные использование и разработка карьеров. В частности, ликвидированы несанкционированные карьеры ОАО "Подстаринь" и ОАО "Любищицы" по добыче общедоступных ископаемых. Кроме того, в Барановичском, Брестском, Каменецком и Лунинецком районах выявлены случаи загрязнения земель населенных пунктов, садоводческих товариществ, гаражных потребительских кооперативов, земель, прилегающих к мини-полигонам для хранения отходов. При этом виновниками зачастую становились сельскохозяйственные предприятия, которые не смогли предотвратить вытекания стоков за пределы мест их хранения.

По требованию прокуроров указанные нарушения устранены.-0-