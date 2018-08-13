В Брестской области за I полугодие число пострадавших в ДТП выросло в 1,5 раза

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за первое полугодие число пострадавших в ДТП выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщил сегодня прокурор Брестской области Виктор Климов на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией, где обсуждался вопрос эффективности мер, принимаемых органами профилактики региона по предупреждению ДТП и гибели в них людей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В области с конца прошлого года наметилась негативная тенденция ухудшения состояния дорожной безопасности. Так, за первое полугодие зарегистрировано 244 ДТП, что на 41% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Число погибших в них увеличилось с 19 до 39 человек, получивших ранение - на 50% (с 181 до 263). Возросло количество ДТП, совершенных по вине нетрезвых родителей (с 18 до 22). "Рост ДТП произошел практически во всех районах, за исключением Столинского и города Пинска. По сравнению с другими областями по количеству ДТП Брестская область занимает второе место", - сказал прокурор Брестской области Виктор Климов.

Особую озабоченность вызывают случаи травмирования и гибели на дорогах детей, отметил Виктор Климов. За январь-июнь на территории региона зарегистрировано 40 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погибли 5 (за аналогичный период 2017-го - один) и травмированы 46 детей (25). Причиной аварий с тяжкими последствиями чаще всего были нарушения правил перевозок несовершеннолетних (без удерживающих устройств, ремней безопасности, мотошлемов).

Три четверти всех правонарушений совершены по вине водителей, 15% - по вине пешеходов. "Между тем при росте количества нарушений со стороны пешеходов число привлеченных к ответственности снижается, - отметил заместитель прокурора области Александр Точко. - Необходимы более жесткие меры в отношении нарушителей. В частности, нужно усилить административную ответственность за нарушения со стороны пешеходов".

Председатель облисполкома Анатолий Лис обратил внимание участников совещания на необходимость выработки конкретных предложений. "Мы должны понимать, в чем основная проблема, чтобы всем миром заняться ее решением, выработать четкий план действий, чтобы это привело к положительному результату. Вместо общих призывов нам нужен конкретный план действий с указанием сроков для устранения нарушений и ответственных", - сказал губернатор.

По результатам работы координационного совещания предложен ряд мероприятий. В частности, дорожным организациям региона поручено реализовать дополнительные меры по организации безопасного дорожного движения: обустройство безопасных пешеходных переходов, в том числе надземных и подземных, нанесение разметки, установка дорожных знаков, светофоров, ограждений в потенциально опасных местах. Управление принудительного исполнения облисполкома усилит ведомственный контроль за деятельностью территориальных отделов по взысканию штрафов с нарушителей правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Органы местной власти совместно с УВД уделят внимание вопросам обустройства площадок для обучения школьников правилам дорожного движения. Особое внимание будет уделено безопасности территорий, прилегающих к школам и дошкольным учреждениям. Также будут реализованы другие мероприятия, направленные на создание условий безопасного дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей.

В совещании приняли участие помощник Президента - главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов, руководители правоохранительных и государственных органов, местных органов власти.-0-