В Брестской области за январь-март создано 207 микро- и малых организаций

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за январь-март текущего года создано 207 микро- и малых организаций, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела предпринимательства комитета экономики облисполкома Александр Малыха.

Больше всего предприятий (около 40%) образовано в сфере торговли. Также предприниматели охотно открывают свое дело в сфере оказания услуг (около 20%), промышленности (более 10%). В целом в 2018 году в регионе планируется создать 706 новых субъектов малого и среднего бизнеса. За первый квартал выполнено 30% от годового задания. "Если тенденция сохранится, можно ожидать перевыполнения плана", - отметил Александр Малыха.

Декрет №7 "О развитии предпринимательства" и другие нормативные акты, направленные на раскрепощение деловой инициативы, упростили условия для ведения бизнеса в Беларуси. "Бизнес в регионе активизировался. Расширяются не только существующие производства, но и открываются новые", - дополнил начальник отдела предпринимательства.

По оперативным данным инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области, за январь-март о начале осуществления деятельности по указу №337 "О регулировании деятельности физических лиц" уведомили налоговые органы и уплатили единый налог около 4,5 тыс. граждан. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число занимающихся различными видами деятельности, не требующими регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, в регионе увеличилось на 1,5 тыс. человек.

В области создана рабочая группа по разъяснению положений декрета №7 и других нормативных правовых актов, касающихся регулирования предпринимательской деятельности и улучшения бизнес-климата, в которую вошли представители структурных подразделений облисполкома, заинтересованных служб и ведомств. В Бресте, Пинске, Барановичах, Кобрине состоялись встречи с предпринимателями региона. Сегодня в областном центре пройдет учеба-семинар для представителей райисполкомов и субъектов предпринимательства с участием представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минприроды, Минздрава, МНС, МЧС, Минстройархитектуры.-0-

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