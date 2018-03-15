15 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. В фестивале "Вкус Франции" будут участвовать 18 минских ресторанов и кафе. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Минске Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что данный фестиваль является уникальным мероприятием, которое 21 марта будет проходить более чем в 150 странах на пяти континентах мира, в том числе в Беларуси. В нынешнем фестивале примут участие французские посольства за рубежом, в том числе и французская дипмиссия в белорусской столице. Французское меню в этот день одновременно предложат более чем в 3 тыс. ресторанах мира, в том числе в 18 ресторанах, кафе и барах Минска.

Во время пресс-конференции

Заявки на участие подавались с ноября 2017 года ресторанами со всего мира: от заведений высокой кухни до бистро. Международный отборочный комитет шеф-поваров утвердил при поддержке посольств список участников, при этом уделяя особое внимание качеству меню.

Интерес к данному гастрономическому французскому фестивалю в Беларуси постоянно растет, подчеркнул Дидье Канесс. Он считает, что это объясняется интересом к Франции, к французской кухне, которая, по его мнению, отличается большим искусством.

На пресс-конференции шеф-повар французского "Бриош Бистро" Павел Шпак в Минске поделился секретами меню, которое он готовит на "большой французский ужин" на 21 марта. В частности, это будет фуагра, тартар из говядины, ванильные эклеры.

В свою очередь шеф-повар кафе-пекарни "PAUL" Денис Исаев рассказал о готовящемся для фестиваля меню, в котором будут мидии с соусом и фирменные французские десерты.

Третий год подряд будет участвовать в этом мероприятии шеф-повар минского ресторана "The - view" Эрхард Айнрих. Он отметил важность того, что белорусские заведения приобщаются к международному французскому гастрономическому дню, во время которого есть возможность представить изысканные и традиционные блюда этой страны.

Присутствующие на мероприятии шеф-повара минских заведений обратили внимание на тот факт, что они стремятся в своей работе использовать белорусские продукты, которые отличаются высоким качеством.

Посол Франции, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, рассказал, что белорусская кухня имеет свои национальные особенности. В числе своих предпочтений он назвал белорусские блюда, которые готовятся с использованием грибов и ягод. "Я бы назвал это отличительной чертой прекрасной белорусской кухни", - сказал он.-0-