В Гомеле движение по нескольким улицам ограничат во время велопробега 29 апреля

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле движение по нескольким улицам будет ограничено во время велопробега 29 апреля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Велопробег стартует в 11.00 от Гомельского медицинского университета на ул. Ланге. Далее велосипедисты проедут по маршруту: ул. Советская - ул. Хатаевича - Восточный обход г.Гомеля - ул.Каменщикова - Восточный обход г.Гомеля - ул. Хатаевича - ул.Советская - ул. Ланге. При следовании колонны на протяжении всего маршрута будет ограничено движение, в связи с чем возможна задержка общественного транспорта. Пробег будет сопровождаться автомобилями и мотоциклами батальона ДПС ГАИ УВД.
Кроме того, все желающие смогут поставить свой велосипед на учет в ГАИ.-0-
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