В Гомеле движение по нескольким улицам ограничат во время велопробега 29 апреля

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле движение по нескольким улицам будет ограничено во время велопробега 29 апреля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Велопробег стартует в 11.00 от Гомельского медицинского университета на ул. Ланге. Далее велосипедисты проедут по маршруту: ул. Советская - ул. Хатаевича - Восточный обход г.Гомеля - ул.Каменщикова - Восточный обход г.Гомеля - ул. Хатаевича - ул.Советская - ул. Ланге. При следовании колонны на протяжении всего маршрута будет ограничено движение, в связи с чем возможна задержка общественного транспорта. Пробег будет сопровождаться автомобилями и мотоциклами батальона ДПС ГАИ УВД.

Кроме того, все желающие смогут поставить свой велосипед на учет в ГАИ.-0-