В Гомеле назовут лучшие пионерские дружины области

20 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной пионерский праздник пройдет 20 июня в Гомельском облдрамтеатре, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации БРПО Артем Карпенко.

Более 400 октябрят и пионеров со всего региона соберутся в областном центре, чтобы подвести итоги за прошедший учебный год. "Завершившийся год стал еще одной яркой страницей в жизни пионерской организации. У нас появились новые друзья в интернете благодаря страничкам в соцсетях, а также за рубежом, в частности, в Смоленской области: в этом регионе гомельские пионеры подписали соглашения о сотрудничестве с областными общественными организациями Российского движения школьников и Российского союза молодежи", - прокомментировал Артем Карпенко. За год копилка достижений гомельских пионеров пополнилась наградами, полученными на республиканских и международных конкурсах.

На пионерском собрании назовут лучшие районные дружины. "Лучшей пионерской организации Гомельской области вручат символический кубок, призеров наградят дипломами, а председатели районных организаций-лидеров получат премию", - сказал Артем Карпенко. Также своими наработками поделятся победители республиканских пионерских конкурсов.

Завершит программу сказка "Оранжевый ежик" областного драматического театра и экскурсия в Гомельский областной музей военной славы.-0-