В Гомельской области число стобалльников ЦТ увеличилось более чем на 40%

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество учащихся Гомельской области, получивших на централизованном тестировании результат в 100 баллов, в нынешнем году увеличилось на 42,8% по сравнению с прошлогодней кампанией. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году максимальный результат в 100 баллов на ЦТ получили 50 учащихся, в прошлом году - 35. "По результатам сдачи ЦТ Гомельский регион имеет очень хорошие результаты практически по всем предметам и занимает лидирующую позицию в стране", - сказал Сергей Порошин. Он также отметил, что уже второй год подряд ребята Гомельской области принимают участие в централизованном тестировании по китайскому языку.

Всего выпускниками общеобразовательных школ, лицеев, гимназий в регионе стали более 8 тыс. учащихся. Среди них 489 медалистов - на 61 больше по сравнению с 2017 годом. "Если сложить все успехи Гомельской области, которые были в ушедшем учебном году, то можно сделать вывод: качество образования выпускников школ, лицеев, гимназий повысилось", - подчеркнул Сергей Порошин. По его словам, для этого в регионе реализуется комплекс мер, на основе полученных результатов формируются планы и на будущий учебный год, включающие проведение различных семинаров, тренингов, повышение квалификации педагогов, присвоение категории и т.д.

Начальник главного управления образования обратил внимание, что в регионе растет количество желающих поступать на педагогические специальности. "В этом году мы выполнили план целевого набора на педагогические специальности и уже видим заинтересованность в поступлении на эти специальности в 2019 году", - сказал Сергей Порошин. Причем увеличилось и число медалистов, желающих в будущем связать свою жизнь с педагогической деятельностью. Совокупность этих факторов, по мнению руководителя отрасли, оказывает положительное влияние на качество образования и в городах, и в сельской местности.

"Задача, которую мы ставили ранее, - сравнять уровень качества образования в городских и сельских школах - практически достигнута", - констатировал Сергей Порошин. Об этом свидетельствуют в том числе результаты централизованного тестирования. Представитель облисполкома добавил, что данные пока анализируются, однако уже сейчас в десятке лучших в регионе наряду с областным центром можно назвать Речицкий, Жлобинский, Добрушский, Лельчицкий, Хойникский, Калинковичский, Ельский районы.-0-