В Гомельской области открылась горячая линия по вопросам нарушения порядка на земле

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды начала работу горячая линия. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.
По горячей линии можно сообщить о фактах нарушения порядка на земле, допущенных субъектами хозяйствования и населением. В областном комитете выразили надежду, что жители области проявят принципиальность, стремление сделать регион чище и красивее.
На горячую линию можно обращаться в рабочие дни по телефону 8(0232)23-24-89 с 8.30 до 11.00.-0-
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