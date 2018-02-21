В Гомельской области открылась горячая линия по вопросам нарушения порядка на земле

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды начала работу горячая линия. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

По горячей линии можно сообщить о фактах нарушения порядка на земле, допущенных субъектами хозяйствования и населением. В областном комитете выразили надежду, что жители области проявят принципиальность, стремление сделать регион чище и красивее.

На горячую линию можно обращаться в рабочие дни по телефону 8(0232)23-24-89 с 8.30 до 11.00.-0-