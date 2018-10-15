В Гомельской области с момента образования СК расследовано 12 убийств прошлых лет

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала функционирования Следственного комитета расследовано 12 уголовных дел об убийствах прошлых лет. Такие цифры озвучены на совещании в Гомеле, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как было отмечено, в регионе расследование убийств прошлых лет заметно активизировалось с 2017 года. "Создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа, сформировано несколько рабочих групп, в состав которых вошли наиболее опытные следователи. При работе над делами об убийствах, совершенных более 10 и 20 лет назад, положительный результат достигнут в том числе и благодаря умелой отработке следствием информации, полученной из экспертных учреждений о совпадении генотипа, следов рук подозреваемых со следами на месте преступления", - пояснила Мария Кривоногова.

Принявший участие в совещании начальник главного следственного управления СК Беларуси Евгений Архиреев в качестве примера профессионализма следователей, их неординарного подхода к проведению расследования привел уголовные дела об убийстве в 2005 году в Светлогорском районе индивидуального предпринимателя и убийстве жительницы Гомеля в 2008 году. В нынешнем году эти уголовные дела уже рассмотрены судами, злоумышленникам вынесены обвинительные приговоры.

Начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Паско поручил сотрудникам регионального аппарата разработать и внедрить четкий многоуровневый алгоритм действий по работе с уголовными делами о нераскрытых убийствах прошлых лет с учетом новых следственных и криминалистических методик.-0-