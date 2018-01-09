9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области выдвинуто более 4,1 тыс. кандидатов в местные Советы депутатов. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель областной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.

Кандидатами по всем уровням местных Советов выдвинуто 4142 человека. Заявления от претендентов на депутатский мандат поданы во все окружные избирательные комиссии региона.

Одним способом выдвинуто 3743 человека, из них гражданами путем сбора подписей - 3059, трудовыми коллективами - 514, политическими партиями - 170. Путем сбора подписей граждан и трудовыми коллективами выдвинуто 328 человек, гражданами и политическими партиями - 64, трудовыми коллективами и политическими партиями - 5. Тремя субъектами выдвинуты 2 человека.

Всего гражданами путем сбора подписей выдвинуто 3453 претендента на депутатский мандат, трудовыми коллективами - 849, политическими партиями - 241. В том числе от Белорусской партии левых "Справедливый мир" - 14, Коммунистической партии Беларуси - 77, Либерально-демократической партии - 55, Объединенной гражданской партии - 10, Партии БНФ - 2, Республиканской партии труда и справедливости - 80 человек, Социал-демократической партии Народного Согласия - 3.

"По сравнению с предыдущей избирательной кампанией в местные Советы депутатов отмечается большая активность общественных объединений и политических партий", - подчеркнул Алексей Неверов.

Из выдвигаемых кандидатов более 55% составляют женщины. По сферам деятельности активно представлены работники образования, культуры, науки и здравоохранения, сельского хозяйства и др.

Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов началась 9 января и продлится по 18 января.-0-