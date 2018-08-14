В Гомельской области выявлены нарушения при приеме несовершеннолетних на работу в хозяйства

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения при приеме несовершеннолетних на работу в сельхозпредприятия в период уборочной кампании. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам мониторинга, сообщает БЕЛТА.

В частности, УП "Андреевка" заключило с учащимися одной из школ Буда-Кошелевского района трудовые договоры, на основании которых ребята приняты на работу полеводами. Однако вместо работы по договору подростки убирали производственную территорию и белили стены без необходимых средств индивидуальной защиты. Оплатили труд несовершеннолетним без учета их возраста.

В Брагинском районе на работу полеводом в ОАО "Чемерисский" принята девочка моложе четырнадцати лет. Тем самым были нарушены нормы Трудового кодекса. В ОАО "Брагинский" и ОАО "Комаринский" трудоустроены двое несовершеннолетних без надлежащего оформления - не было заявления о приеме на работу, медицинской справки, трудового договора.

По этим фактам приняты меры прокурорского реагирования. Надзорные мероприятия в сфере трудовых прав несовершеннолетних во время уборочной кампании продолжатся во всех регионах области.

Вместе с тем в ОАО "Знамя Родины" за лето трудоустроено девять молодых людей, из которых три состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Гомельского райисполкома. Со всеми подростками заключены трудовые договоры, заведены трудовые книжки. Они приняты на работу в качестве полеводов. На момент проверки в первую смену работало трое ребят. Им выдали спецодежду и индивидуальные средства защиты. Нарушений при приеме на работу, в расчетах заработной платы не установлено.-0-