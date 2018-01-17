17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области началась подготовка крещенских купелей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Спасатели предупреждают, что окунаться в прорубь безопаснее всего в установленных организаторами местах. В частности, в тех районах области, где действуют спасательные станции и посты ОСВОД. Здесь будет обеспечен безопасный вход в воду, будут нести дежурство водолазы, спасатели, медики. Откроются пункты обогрева.

"Всего в регионе наши специалисты оборудуют восемь купелей. Для жителей областного центра традиционно купания пройдут на озере Юбилейном в районе действия спасательной станции. Наши специалисты уже провели подготовительную работу", - отметили в областной организации общества спасания на водах. Массовое купание здесь пройдет 19 января с 13.00 до 15.00. Впрочем, работники спасательной станции будут нести усиленное дежурство на протяжении всего дня.

Специалисты советуют гражданам оценивать свое состояние здоровья, исключать купание в нетрезвом виде, а также выполнять рекомендации, которые будут даны на месте.-0-

Фото Леонида Щеглова