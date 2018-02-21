В Гродненской области прокуратура выявила нарушения на арендованных водных угодьях

21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области прокуратура выявила многочисленные нарушения на арендованных водных угодьях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Вербель.

Органы прокуратуры региона провели проверку исполнения природоохранного законодательства при предоставлении в аренду и использовании водных объектов для ведения рыболовного хозяйства и рыбоводства. Как выяснилось, местными исполнительными и распорядительными органами не всегда обеспечивается надлежащее выполнение требований законодательства по контролю за рациональным использованием водных объектов, предоставленных в аренду.

"В частности, выявлено более 20 самовольно возведенных строений и сооружений. Такие факты фиксировались на территории Лидского, Мостовского, Ошмянского, Свислочского районов", - отметила Татьяна Вербель. В Гродненском районе под видом беседки был построен деревянный дом на фундаменте.

Некоторые арендаторы водных объектов не содержат береговые участки в надлежащем санитарном состоянии и гидротехнические сооружения в исправности, не принимают меры по созданию благоприятных условий для рыболовства и рыбоводства. Кто-то долгое время не проводил мероприятий по зарыблению. В Лидском районе арендатор спустил воду в пруду, что привело к истощению земель и водных угодий. Мер к устранению нарушений он не принял.

"Ненадлежащая организация работы исполнительных и распорядительных органов при предоставлении в аренду и использовании водных объектов, несоблюдение требований природоохранного и земельного законодательства со стороны арендаторов отрицательно сказываются на состоянии природных ресурсов. Это угрожает не только экологической безопасности окружающей среды, но и подвергает опасности жизнь и здоровье граждан", - подчеркнула Татьяна Вербель. По результатам проверки в Гродненский облисполком внесено представление об устранении нарушений.-0-