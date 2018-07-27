В Гродненской области с 1 мая границу по реке пересекли около 200 маломерных судов

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Примерно 200 маломерных судов с 1 мая пересекли границу Беларуси через речные пункты пропуска неподалеку от Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

С 1 мая начали работу сезонные речные пункты пропуска Гродненской региональной таможни "Лесная-Рудавка", что на белорусско-польской границе на Августовском канале, а также "Привалка-Швяндубре" на белорусско-литовской границе на Немане.

"За второй квартал 2018 года через оба пункта пропуска проследовали более 1,5 тыс. физических лиц, около 200 байдарок, катеров и иных маломерных судов, в отношении которых произведен таможенный контроль", - рассказали в Гродненской региональной таможне. Большинство туристов воспользовались пунктом пропуска "Лесная", где границу могут пересечь не только туристы-водники, но и те, кто путешествует пешком или на велосипеде. Такой возможностью уже воспользовались свыше 600 велосипедистов.

В ГРТ отметили, что количество пересекающих границу возросло в "Привалке". Привлекательности пунктов пропуска способствовал безвизовый режим, позволяющий иностранцам посещать Гродненский район на срок до 10 дней без визы.

Как рассказали в одной из гродненских турфирм, популярными у иностранцев, чаще всего поляков, становятся водные путешествия по белорусской части Августовского канала. "Недавно одна польская семья на маломерном судне прошла по каналу и Неману до Гродно. В городе они задержались на несколько ночей. Ранее были и другие заинтересованные в таком маршруте, но низкий уровень воды в Немане из-за жаркой погоды не позволял это делать", - рассказали в турфирме.

В центре Гродно в этом сезоне был открыт причал для маломерных судов и речного такси на Немане. Сообщалось, что инфраструктуру для приема таких туристов и гостей планируется расширять.-0-