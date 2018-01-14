14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2017 году из незаконного оборота изъято около 175 кг семян мака. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на интервью начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненской области полковника милиции Сергея Ланкевича, которое размещено на официальном сайте управления.

"Достаточно эффективно в 2017 году проведена специальная программа "Мак". Реализован комплекс мероприятий по изъятию семян мака, которые сохраняют популярность среди опийных наркоманов. Составлено 53 административных протокола по ст.12.49 КоАП РБ, из незаконного оборота изъято 174,6 кг семян. В 2017 году пресечена деятельность 16 специализированных интернет-магазинов, что свидетельствует о том, что проблема продолжает быть актуальной", - отметил Сергей Ланкевич.

По его словам, в 2017 году зарегистрировано 12 фактов передозировки, что почти в 3 раза меньше, чем в 2016-м. Не было отмечено фактов передозировки среди несовершеннолетних. "Положительная тенденция, но, к сожалению, из-за пагубного пристрастия к наркотикам ушли из жизни двое граждан трудоспособного возраста, а это значит, что подразделения наркоконтроля в будущем обязаны совершенствовать свою деятельность, внедряя все новые формы и методы в борьбе с наркоторговцами", - рассказал Сергей Ланкевич.

Он констатировал, что органами внутренних дел области во взаимодействии с иными правоохранительными органами пресечено 6 каналов контрабандного ввоза наркотиков, среди которых превалировали факты транзитного перемещения через Беларусь крупных партий гашиша из Западной Европы в Россию. "Это одна сторона медали. Как показала практика, психотропные вещества поступают в Беларусь не только из-за границы. В течение года проводились мероприятия, направленные на выявление подпольных нарколабораторий. В результате проделанной работы в конце минувшего года возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.328 в отношении жителей городского поселка Зельва, которые в период с 2014 года по сентябрь 2017-го в частном доме одной из деревень с использованием лабораторной посуды с целью сбыта изготовили и хранили более полукилограмма особо опасного психотропного вещества "амфетамин", - сообщил Сергей Ланкевич.-0-