В Гродненской области выделен Br1 млн на решение проблем с питьевой водой в сельской местности

3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В текущем году в регионе выделено около Br1 млн на решение проблем с питьевой водой в сельской местности. Об этом сегодня во время прямой телефонной линии сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас важна прямая связь с населением для того, чтобы лучше понимать проблемы, волнующие людей. Интенсивность обращений снизилась, их стало меньше, чем было год-два назад. Связано это и с тем, что вопросы не остаются без внимания и реагирования, проблемы решаются", - сказал Владимир Кравцов. Эффективными в этом плане оказались и другие формы общения власти с населением: выездные приемы, встречи на предприятиях и организациях.

Как отметил председатель облисполкома, есть системные обращения. В Гродненской области, например, немало сигналов поступало в последние годы по качеству питьевой воды в сельской местности. "Мы внимательно посмотрели на необходимость решения проблемы. В бюджет региона на 2018 год заложено Br1 млн для этих целей, - сообщил он. - На 2018 год запланировано строительство 10 станций обезжелезивания воды в агрогородках. Всего в Гродненской области в решении таких проблем нуждаются около 100 населенных пунктов. Снимать их будут не только за счет областного бюджета, прорабатывается вариант привлечения других средств, в частности, заемных и кредитных ресурсов международных организаций. Полностью решить проблему планируется в ближайшие 3-4 года".

Традиционными во время прямой линии были обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Сложившиеся погодные условия также стали одной из тем обращений граждан. По целому ряду вопросов к руководству области обратились представители одной из религиозных конфессий. Ни один вопрос не остался без внимания. Для решения некоторых из них даны соответствующие поручения.-0-