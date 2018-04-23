23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за обстановкой в лесах будут следить квадрокоптеры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Для мониторинга ситуации с пожарной обстановкой в лесах планируется приобретение четырех квадрокоптеров. Они поступят на службу в лесхозы региона.

"В прошлом году на базе Лидского лесхоза проводили эксперимент по использованию подобной техники. Опыт был признан успешным, поэтому решено применять квадрокоптеры интенсивнее", - сказали в Гродненском ГПЛХО. Там также отметили, что на 2018 год запланировано развитие системы видеонаблюдения за лесными массивами. В течение года количество камер, установленных на специальных мачтах и наблюдательных вышках, доведут до 50.

"Сейчас под присмотром камер около 80% лесных территорий области. К 2020 году охват будет стопроцентный", - добавили в объединении. Современные технологии позволяют прежде всего оперативно выявить лесной пожар, быстрее отреагировать на ситуации и, как следствие, минимизировать негативные последствия.

Имеются в лесхозах области и необходимые для тушения пожаров техника и оборудование. На прошлой неделе в Гродненском районе прошло совместное с МЧС учение, на котором были отработаны вопросы быстрого развертывания и действий при лесных пожарах.-0-