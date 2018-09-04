В Гродно откроют новый детский сад на 230 мест

4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ко Дню города откроют новый детский сад на 230 мест, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района Гродно Елена Адамович.

Торжественное открытие социального объекта намечено на 14 сентября. Детский сад №110 возведен в Ольшанке - самом молодом и густонаселенном спальном районе Гродно. Новый сад позволит снизить напряженность с шаговой доступностью дошкольных учреждений в этом районе. Здесь будет 12 групп для дошкольников разного возраста.

"Кроме того, создаются 2 группы для детей кратковременного пребывания. На безвозмездной основе с 9 до 12 часов либо с 15 до 18 можно оставить ребенка на занятиях. Здесь все, как в обычном саду, с детьми работают педагоги: есть занятия, игры, прогулки", - рассказала Елена Адамович. Она подчеркнула, что такой вид занятости детей привлекает чаще всего мам, находящихся в отпуске по уходу за вторым ребенком. Не у всех есть возможность, например, возить ребенка в детсад в другой микрорайон, а группа кратковременного пребывания позволяет маме получить время на решение личных вопросов. Полезно это и для детей. Они привыкают к коллективу, адаптируются к детскому саду.

Подобные группы организуют в садах в новых районах - Ольшанке и Вишневце. С открытием нового сада их количество увеличится до девяти. В каждой группе занимаются по 20 дошколят. В дальнейшем практика их создания будет продолжена.

Новый сад уже практически готов. Наводится порядок внутри помещений, завершается благоустройство территории. Здесь есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, закуплено современное оборудование: созданы все условия для качественного образовательного процесса. Почти сформирован и коллектив работников. В новом саду создано свыше 70 рабочих мест. С детьми будут работать около 30 педагогов.

В микрорайоне Ольшанка продолжается и строительство новой школы. Она возводится по уникальному для Гродно проекту. Школа станет самой большой в области. Сдать ее планируют к следующему учебному году.-0-