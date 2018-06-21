В Гродно перезахоронили останки погибших в 1941 году защитников города

21 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно перезахоронили останки красноармейцев, которые погибли в боях за город в июне 1941 года, передает корреспондент БЕЛТА.

В феврале 2018 года в районе строительства торгово-развлекательного комплекса по проспекту Янки Купалы обнаружили останки шести воинов-красноармейев. Погибли они в первые дни войны в боях за город. Сегодня их торжественно перезахоронили в братской могиле у мемориального комплекса по улице Ольги Соломовой в областном центре.

"При поднятии останков были обнаружены три медальона. К сожалению, установить удалось установить лишь одну фамилию - Павла Рябинина, воина-красноармейца, санитара 103-го стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии", - сказал военный комиссар города Гродно и Гродненского района Александр Лобанов. Важно и то, что удалось отыскать родственников воина. Из Мурманска приехал его внучатый племянник Игорь Буланцев.

"Мы знали лишь приблизительно, где и когда погиб дед. Ведь он служил под Гродно. Готовился к демобилизации, когда грянула война. В первые дни погиб. Мы писали запросы в архивы, искали, но безрезультатно. Когда позвонили из Гродно и рассказали, что он найден, были потрясены", - говорит Игорь Буланцев. Он подчеркнул, что был впечатлен работой, которую провели для установления родственников бойца.

"Сменилось столько фамилий, мест жительства. Я, например, приехал из Мурманска, однако сам Павел Семенович родом из Томской области", - отметил Игорь Буланцев. В Гродно он до этого дня не был ни разу, теперь, признается, будет приезжать вместе с родственниками.

"Очень важно, что и спустя столько десятилетий после окончания войны продолжаются поисковые мероприятия, устанавливаются имена тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Скажу и с точки зрения семьи, которая оказалась внутри ситуации: это можно сравнить с возвращением члена семьи. Мы помнили, знали, хранили фотографии, а сейчас обрели и место памяти", - подчеркнул Игорь Буланцев. После торжественного митинга и церемонии перезахоронения ему был передан солдатский медальон красноармейца.

Сейчас в Гродненской области продолжается поисковый сезон. Среди объектов, которые изучат поисковики, неучтенные захоронения времен Первой мировой, а также Великой Отечественной войны.-0-